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Предсказана массовая гибель людей от жары
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Предсказана массовая гибель людей от жары 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Bobby Yip / Reuters
Ученые Массачусетского технологического института (США) выяснили, что к концу столетия Китай станет менее пригодным для обитания более миллиарда человек из-за частой и сильной жары. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи пришли к выводу, что изменения климата, связанные с антропогенными выбросами углекислого газа, усилят жару в северной части Великой Китайской равнины, которая является главным земледельческим районом Китая. При этом высокая температура воздуха будет усугублена повышенной влажностью из-за того, что ирригация будет способствовать испарению большего количества влаги.
Специалисты уже предупреждали об учащении экстремальных погодных условий в районе Персидского залива и в Южной Азии, но жара в Китае окажется более серьезной. В Персидском заливе максимумы температуры воздуха и влажности будут наблюдаться над морем, однако в земледельческих районах Китайской равнины может быть множество жертв среди населения.
Влажность воздуха затрудняет охлаждение организма с испарением пота, что может привести к тепловому удару и смерти в жаркую погоду. При температуре 35 градусов Цельсия и 100-процентной влажности человек может умереть через шесть часов. При нынешних темпах сжигания полезных ископаемых и выбросах парниковых газов подобные условия возникнут в Китае между 2070 и 2100 годами.
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