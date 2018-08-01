Июль 2018 года стал одним из самых жарких месяцев за 139 лет

Синоптикам удалось выяснить, что прошедший летний месяц — июль стал одним из самых жарких за почти полтора века. Наиболее высокое значение температуры в этом году в столице достигло 32,1 градусов по Цельсию 28 июля, что, кстати, не на всех жителях сказалось благоприятно.

Средняя температура за прошедший месяц превысила норму на 2,5 градуса, а самым жарким днем стало 28 июля. Таким образом, июль вошел в 25 самых жарких месяцев за последние 139 лет. Но не всех это радует, с особенным недовольством к жаркой погоде отнеслись метеочувствительные люди, на которых высокая температура негативно повлияла.

Кому-то пришлось оставить свои дела и лежать дома под кондиционером — таким жителям просто невозможно было выйти на улицу, воздух был разогрет настолько, что сложно было дышать. Остальные же, напротив, с удовольствием отправились на пляжи или в открытые бассейны, ведь превышающее нормы тепло, к счастью, выпало на выходной день. Напомним, что рекордный показатель температуры воздуха в июле остается за 2010 годом — 38, 2 градуса.