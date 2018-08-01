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Предсказано наступление смертельно опасной жары
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Предсказано наступление смертельно опасной жары 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Mark Makela / Reuters
Ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) пришли к выводу, что к 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз. Причиной является антропогенное изменение климата, которое приведет к учащению экстремальных погодных явлений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 странах в период 2031-2080 годов. При этом учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.
Согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде. Ситуация будет усугубляться такими сопутствующими природными катастрофами, как пожары и засуха.
По мнению ученых, в случае соблюдения Парижского соглашения прогнозируемые последствия будут значительно смягчены.
Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.
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