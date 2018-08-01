Предсказано наступление смертельно опасной жары

Ученые Университета Монаша в Мельбурне ( Австралия ) пришли к выводу, что к 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз. Причиной является антропогенное изменение климата, которое приведет к учащению экстремальных погодных явлений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 странах в период 2031-2080 годов. При этом учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Греции, Японии и Согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии Канаде . Ситуация будет усугубляться такими сопутствующими природными катастрофами, как пожары и засуха.

По мнению ученых, в случае соблюдения Парижского соглашения прогнозируемые последствия будут значительно смягчены.