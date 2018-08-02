МЧС выпустило экстренное предупреждение в Москве

Столичное управление ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за жары. Как ожидается в четверг, 2 августа, воздух в городе может прогреться до 32°С.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 2 августа с 10:00 до 17:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–32°С», — говорится в сообщении ведомства.
Жителей столицы призвали проявлять максимальную осторожность.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщила, что в Москве в четверг, 2 августа, ожидается до +30 °С.