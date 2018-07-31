Под Светлогорском прошёл град величиной с крупную фасоль

В посёлке Приморье Светлогорского района прошёл дождь с крупным градом. Размер градин достигал от 5 мм до 1,5 см, соощили «Клопс» очевидцы.

Ливень накрыл Приморье во второй половине дня после сильной жары. Посыпался град величиной с крупную фасоль.

Очевидцы не уточняют, был ли причинён градом какой-либо ущерб. Ливень продолжался несколько минут.