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Под Светлогорском прошёл град величиной с крупную фасоль
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Под Светлогорском прошёл град величиной с крупную фасоль 

Клопс.Ru 49 минут назад
В посёлке Приморье Светлогорского района прошёл дождь с крупным градом. Размер градин достигал от 5 мм до 1,5 см, соощили «Клопс» очевидцы.
Ливень накрыл Приморье во второй половине дня после сильной жары. Посыпался град величиной с крупную фасоль.
Очевидцы не уточняют, был ли причинён градом какой-либо ущерб. Ливень продолжался несколько минут.
Ранее синоптики предупредили, что текущая неделя в Калининграде станет самой жаркой с начала лета 2018 года. С понедельника, 30 июля, и до среды максимальная температура днём в регионе будет доходить до +30…+33 градусов.
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