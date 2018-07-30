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Метеорологи назвали июль этого года самым солнечным в истории Дании
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Метеорологи назвали июль этого года самым солнечным в истории Дании 

РИА Новости 32 минуты назад
СТОКГОЛЬМ, 30 июл — РИА Новости, Людмила Божко. Датские синоптики назвали июль 2018 года самым солнечным в метеорологической истории Дании, говорится в сообщении для прессы Датского метеорологического института DMI.
"В Дании за прошедшие дни июля плоть до воскресенья 29 июля зарегистрированы 326 солнечных часов", — прокомментировал данные представитель института, климатолог Йон Каппелен, его слова приводятся в сообщении для прессы.
Ученый не исключил, что, согласно прогнозу, окончательные данные по июлю составят 338 солнечных часов. Данные означают, что в обычный июльский день солнце в Дании светило в среднем 10 часов 54 минуты, говорится в сообщении для прессы.
По словам Каппелена, предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2006 году, когда в месяце солнце светило на протяжении 321 часа — «и он уже побит», добавил ученый.
Поясняется, что обычно в стране в июле солнце светит 196 часов или 6 часов 19 минут в день.
Датские синоптики назвали также июль одним из самых сухих и жарких за последние несколько лет. Институт ведет свою статистику с 1920 года.
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