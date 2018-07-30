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Жители России в ночь на 13 августа увидят самый красивый звездопад года
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Жители России в ночь на 13 августа увидят самый красивый звездопад года 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Звездопад — метеорный поток Персеиды увидят жители России в ночь на 13 августа, когда произойдет частичное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
"Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.
По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.
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