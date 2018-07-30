Жители России в ночь на 13 августа увидят самый красивый звездопад года

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Звездопад — метеорный поток Персеиды увидят жители России в ночь на 13 августа, когда произойдет частичное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.