Лето сделало ручкой

Новосибирцы с трудом дождались лета, поэтому объявленное сегодня штормовое предупреждение из-за заморозков стало неприятным сюрпризом. Но удивляться нечему, считают синоптики. «Августовские заморозки — уже в порядке вещей для Новосибирской области , то есть нет ничего необычного, — уверяет начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова . — Август в Сибири — это уже практически не летний месяц. Хотя, конечно, волны тепла мы ещё ожидаем, к выходным будет выход тёплой воздушной массы с запада».

Какие именно волны — цунами или лёгкая рябь, пока непонятно: синоптики в принципе не любят давать долгосрочные прогнозы, а тем более раньше времени. Пока официальный прогноз есть только на первую неделю августа. «В северных и северо-восточных районах при прояснениях начинаются заморозки до 0…–2, — уточнила Марина Виноградова и посоветовала садоводам прикрывать свои растения. — На 4-е число ночные температуры начнут повышаться, и уже заморозков не ожидаем».

Температура, по её словам, будет подниматься до 25 градусов. В какой именно декаде месяца случится всплеск лета, синоптики пока не уточняют. Тем не менее люди привыкли мониторить погодные интернет-сервисы в поисках долгосрочного прогноза, несмотря на то что никто не гарантирует его достоверность.

НГС. Погода предлагает прогноз на первую треть месяца. Самый жаркий день, по информации сервиса, должен быть 10 августа — днём температура поднимется до +28 градусов. Следующая неделя будет скорее пасмурная, с дождём, но температура довольно комфортная — 20–25 градусов.

Сайт Gismeteo обещает в августе всего шесть безоблачных дней, причём большую часть — в первой половине месяца. Во второй половине августа будет облачно. Дожди зарядят с 23 августа и до конца месяца. Самый жаркий день, по прогнозу на Gismeteo, — 14 августа (+30 днём и +18 ночью). А вот настоящее приближение осени новосибирцы почувствуют 26 августа — днём температура будет не выше +14, а ночью +9, к тому же в этот день пойдёт дождь.

На сервисе Яндекс. Погода в августе вообще нет ни одного дня с жарой до +30 — в основном будет +20 с переменной облачностью или дождями. Самый жаркий день в августе, по этим данным, ожидается 25 августа (днём +25, ночью +15). А вот самая тёплая ночь — +17 (теплее в этом году уже вряд ли будет) — с 28 на 29 августа.

Сервис «О погоде» говорит, что самые тёплые выходные августа случатся через неделю — 11–12 августа. Днём будет 24–27 градусов, а ночью 12–15. И ни одного облачка — на эти дни сервис показывает солнечную картинку. Холодать начнёт с 15 августа. Дневная температура до 18 августа будет не больше +18, а ночью примерно 4–6 градусов. 31 августа, сообщает сайт «О погоде», днём будет совсем не по-летнему — всего 5 градусов тепла, а в ночь на 1 сентября — около 0 градусов.

Самые тёплые дни, согласно прогнозу на Pogoda.mail.ru, будут 7–8 августа (25–27 градусов). Кстати, этот сервис даёт и историческую справку о погоде. Так, можно посмотреть, насколько тепло в этот день было, к примеру, пять лет назад. Разница в температурах значительная. В последний день летнего месяца в 2010 году было очень солнечно и +30, а вот в 2013-м — дождь и всего +13.

«Лето у нас разное, — резюмирует заведующая лабораторией адаптационных синоптико-гидродинамических прогнозов Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Марина Здерева. — Не повторяется ни июнь, ни июль, ни август. И у нас не бывает, чтобы все три месяца была жара».

В этом году, напоминает эксперт, июнь был холодный и сырой, в июле постояла жара, а сейчас снова пришла волна холода. «Это процессы, скажем так, синоптического масштаба. То есть есть естественный синоптический период, он длится от 7 до 12 дней. Вот сейчас мы попали в период похолодания», — объяснила Марина Здерева. Лето в этом году серьёзно сдвинулось, но что будет осенью, пока неизвестно, и не исключено, что тепло наверстает упущенное. «Похолодание, которое новосибирцы ощущают в последние дни, пришло из Арктики, так что ничего необычного нет», — констатировала заведующая лабораторией.

Вместе с жарой уходит и купальный сезон, который для кого-то так и не успел начаться. 1 августа температура воды в Обском водохранилище была на отметке 19,3 градуса, в Оби — 20 градусов, сообщает сайт Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В ближайшие полтора месяца новосибирцы будут стараться не упускать ни малейшей возможности ещё насладиться солнцем — выражение «последние деньки» по традиции станет самым главным аргументом в уговорах друзей выехать на природу. Тем более рядом с Новосибирском полно красивейших мест, до которых можно запросто добраться на машине.

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