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«Получили 18 жалоб»: Евгений Тефтелев назвал две причины потопов в Челябинске
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«Получили 18 жалоб»: Евгений Тефтелев назвал две причины потопов в Челябинске 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Власти Челябинска получили 18 жалоб на подтопление улиц из-за ливня, который обрушился на город вечером в воскресенье. Мэр Евгений Тефтелев объяснил случившееся двумя причинами: за час выпала недельная норма осадков, а усугубил ситуацию мусор, забивший ливнёвки.
Автомобилистам пришлось нелегко: пробираться вплавь да ещё и без дорожной разметки
— Для июля норма 82 миллиметра осадков, а вчера выпало 22 миллиметра — за час недельная норма, — заявил глава города — Затопило северо-запад, улицу Труда, городские посёлки. Мы получили 18 жалоб и оперативно реагировали на них. Сильные потоки воды забили ливнёки мусором. Приходилось чистить. Сегодня вновь объявлено штормовое предупреждение. Все службы приведены в готовность, потому что возможно такое же обильное количество осадков.
29 июля из-за ливня автомобилистов возникли трудности с проездом по проспекту Ленина, Копейскому шоссе, улицам Новороссийской, Чичерина и Братьев Кашириных. В глубокую реку превратилась проезжая часть улицы Валдайской. На участке дороги под мостами тонули даже фуры.
В этот же день сильный ливень прошел в Миассе. Там на проспекте Карпова произошло короткое замыкание на электроподстанции, и яркая вспышка попала на видео.
Сегодня, 30 июля, МЧС предупредило южноуральцев о продлении штормового предупреждения. В понедельник в Челябинской области ожидаются грозы, град и очень сильные дожди.
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