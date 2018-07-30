«Получили 18 жалоб»: Евгений Тефтелев назвал две причины потопов в Челябинске

Власти Челябинска получили 18 жалоб на подтопление улиц из-за ливня, который обрушился на город вечером в воскресенье. Мэр Евгений Тефтелев объяснил случившееся двумя причинами: за час выпала недельная норма осадков, а усугубил ситуацию мусор, забивший ливнёвки.

Автомобилистам пришлось нелегко: пробираться вплавь да ещё и без дорожной разметки

— Для июля норма 82 миллиметра осадков, а вчера выпало 22 миллиметра — за час недельная норма, — заявил глава города — Затопило северо-запад, улицу Труда, городские посёлки. Мы получили 18 жалоб и оперативно реагировали на них. Сильные потоки воды забили ливнёки мусором. Приходилось чистить. Сегодня вновь объявлено штормовое предупреждение. Все службы приведены в готовность, потому что возможно такое же обильное количество осадков.

29 июля из-за ливня автомобилистов возникли трудности с проездом по проспекту Ленина, Копейскому шоссе, улицам Новороссийской, Чичерина и Братьев Кашириных. В глубокую реку превратилась проезжая часть улицы Валдайской. На участке дороги под мостами тонули даже фуры.

В этот же день сильный ливень прошел в Миассе . Там на проспекте Карпова произошло короткое замыкание на электроподстанции, и яркая вспышка попала на видео.