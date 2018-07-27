В Москве нормализовался уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в Москве нормализовался, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в пятницу.

Ранее сообщалось, что ночью в пятницу в городе было зафиксировано повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за ухудшения условий рассеивания выбросов.

"Двадцать седьмого июля 2018 года в Москве по состоянию на 16.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что концентрация основных загрязнений в воздухе значительно ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.

В субботу, 28 июля, в ночные и ранние утренние часы ожидается ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. Днем метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере, заключили в пресс-службе.