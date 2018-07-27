Ещё
В Москве нормализовался уровень загрязнения воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве нормализовался уровень загрязнения воздуха 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Уровень загрязнения воздуха в Москве нормализовался, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в пятницу.
Ранее сообщалось, что ночью в пятницу в городе было зафиксировано повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за ухудшения условий рассеивания выбросов.
"Двадцать седьмого июля 2018 года в Москве по состоянию на 16.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что концентрация основных загрязнений в воздухе значительно ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.
В субботу, 28 июля, в ночные и ранние утренние часы ожидается ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. Днем метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере, заключили в пресс-службе.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко104
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1000
Трудовые книжки попадут под запрет155
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня44
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети502
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение