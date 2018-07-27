Непогода нынче в моде: ростовчан ожидают ливни и грозы в эти выходные

Новое штормовое предупреждение рассылает управление ГО и ЧС Ростовской области . Выходные для жителей региона пройдут под знаком ливней, гроз и шквалистого ветра. В некоторых районах не исключен град. Ростовчан непогода заденет лишь краешком, однако расслабляться на стоит. Буйные южные ветры могут в одночасье принести грозовые тучи, чтобы полить донскую столицу.

«Обеспечено дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза погоды, — сообщают в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону . — Просим жителей соблюдать правила безопасности. В частности, во время грозы не разговаривать на улице по сотовому телефону, не купаться в водоемах, не прятаться под одиноким или высоким деревом.»

Автолюбителям стоит позаботиться о своем транспорте. Не парковать машины в низинах и под деревьями. С осторожностью выбирать место вдали от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь ущерб от буйства стихии страховая компания скорее всего им не возместит.