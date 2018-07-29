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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре в ближайшие часы
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 21 час назад
Фото: Москва меняется
В Московской области в ближайшие часы ожидается гроза, дождь и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до 15:00 29 июля местами по Московской области (преимущественно в западном и северо-западном районах) ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не следует подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Машину рекомендуется поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль нужно парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
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