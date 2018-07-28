Эксперты рассказали, как спастись от жары

Эксперты ВОЗ дали совет, как в доме спастись от жары

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации в связи с необычно жаркой погодой, которая установилась в ряде регионов мира. Эксперты отмечают, что от жары, наносящей вред здоровью, нужно уметь защищаться. В частности, поддерживать температуру в доме днем не выше 32 градусов Цельсия, а ночью не выше 24, развешивать влажные полотенца в комнатах, проветривать квартиру, раскрывая окна ночью и рано утром, а для ночного сна выбирать самую прохладную часть дома. В жаркую погоду легко получить перегрев организма и, как следствие, тепловой удар. Эта памятка поможет избежать неприятного последствия летнего сезона. Как пишет ТАСС , вследствие высокой температуры может существенно увеличиваться смертность. Эксперты ВОЗ напоминают, что в России в 2010 году продолжавшаяся 44 дня «тепловая волна» привела к тому, что смертность в этот период составила 56 тысяч человек, а в Европе в июле — августе 2003 года из-за жары умерло около 70 тысяч человек. С 2000-го по 2016 год число людей, которые подвергаются воздействию волн тепла, увеличилось в мире на 125 млн человек. Организация подчеркивает, что «частота и интенсивность волн тепла увеличатся в XXI веке вследствие изменения климата». Продолжительные периоды высокой дневной и ночной температуры приводят к «психологическому стрессу для человеческого тела», что в глобальном масштабе усиливает факторы, ведущие к смерти. Речь идет, в частности, о респираторных заболеваниях, диабете и почечных заболеваниях. Жара может приводить также к снижению производительности труда, затруднять работу медицинских служб, вызывать перебои в подаче электроэнергии и транспортном сообщении.