Эксперты рассказали, как спастись от жары

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации в связи с необычно жаркой погодой, которая установилась в ряде регионов мира. Эксперты отмечают, что от жары, наносящей вред здоровью, нужно уметь защищаться. В частности, поддерживать температуру в доме днем не выше 32 градусов Цельсия, а ночью не выше 24, развешивать влажные полотенца в комнатах, проветривать квартиру, раскрывая окна ночью и рано утром, а для ночного сна выбирать самую прохладную часть дома. В жаркую погоду легко получить перегрев организма и, как следствие, тепловой удар. Эта памятка поможет избежать неприятного последствия летнего сезона.
Как пишет ТАСС, вследствие высокой температуры может существенно увеличиваться смертность. Эксперты ВОЗ напоминают, что в России в 2010 году продолжавшаяся 44 дня «тепловая волна» привела к тому, что смертность в этот период составила 56 тысяч человек, а в Европе в июле — августе 2003 года из-за жары умерло около 70 тысяч человек. С 2000-го по 2016 год число людей, которые подвергаются воздействию волн тепла, увеличилось в мире на 125 млн человек. Организация подчеркивает, что «частота и интенсивность волн тепла увеличатся в XXI веке вследствие изменения климата». Продолжительные периоды высокой дневной и ночной температуры приводят к «психологическому стрессу для человеческого тела», что в глобальном масштабе усиливает факторы, ведущие к смерти. Речь идет, в частности, о респираторных заболеваниях, диабете и почечных заболеваниях. Жара может приводить также к снижению производительности труда, затруднять работу медицинских служб, вызывать перебои в подаче электроэнергии и транспортном сообщении.