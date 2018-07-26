В приморском Арсеньеве за сутки на 50-градусной жаре умерло 13 человек — СМИ

Тринадцать человек скончались за сутки в Арсеньеве . Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на анонимный источник в учреждении здравоохранения города. По данным краевого департамента здравоохранения, количество умерших составило девять человек, «не факт, что их смерть спровоцировала жаркая погода». Однако при высокой температуре заболевания могли обостриться.

Ранее в соцсетях жители Арсеньева опубликовали фотографии градусников: на солнечной стороне они прогревались до 50 градусов. По данным Примгидромета, 25 и 26 июля температура составляла около 35 градусов.

По словам медиков Арсеньева, большинство больных жалуется на одышку и головокружение. Два раза скорая выезжала к тем, кто уже скончался, остальных доставляли в больницу в тяжелом состоянии. В основном за помощью в отчётные сутки обращались пожилые люди.