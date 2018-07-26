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В приморском Арсеньеве за сутки на 50-градусной жаре умерло 13 человек — СМИ
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В приморском Арсеньеве за сутки на 50-градусной жаре умерло 13 человек — СМИ 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Prim.News
Тринадцать человек скончались за сутки в Арсеньеве. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник в учреждении здравоохранения города. По данным краевого департамента здравоохранения, количество умерших составило девять человек, «не факт, что их смерть спровоцировала жаркая погода». Однако при высокой температуре заболевания могли обостриться.
Ранее в соцсетях жители Арсеньева опубликовали фотографии градусников: на солнечной стороне они прогревались до 50 градусов. По данным Примгидромета, 25 и 26 июля температура составляла около 35 градусов.
По словам медиков Арсеньева, большинство больных жалуется на одышку и головокружение. Два раза скорая выезжала к тем, кто уже скончался, остальных доставляли в больницу в тяжелом состоянии. В основном за помощью в отчётные сутки обращались пожилые люди.
«В целом следует признать: с 19 июля, количество обращений на недомогания в связи с жарой резко возросло. Особенно в центральном Приморье — Арсеньеве, Чугуевке, — рассказала представитель краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова. — Много тех, кто перегрелся на солнце или перекупался. Поэтому медики призывают приморцев соблюдать все необходимые меры предосторожности».
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