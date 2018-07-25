Как пережить жару и сохранить рассудок 

Американские учёные бьют тревогу: глобальное потепление приведёт к волне массовых самоубийств на территории США и Мексики. Оказывается, экстремально высокие температуры вызывают у людей желание оборвать не только чужую, но и свою жизнь.
Соломон Сян из Университета Калифорнии в Беркли настаивает, что каждый «лишний» градус летней жары будет повышать число самоубийц на пять процентов. Учёные сделали такие выводы, проанализировав более 600 миллионов сообщений пользователей в Twitter и других социальных сетях. Стоит начаться жаре — люди погружаются в депрессию.
Если глобальное потепление будет развиваться с той же скоростью, то частота самоубийств в США и в Мексике вырастет на 1,5 и 2,3 процента уже к середине этого столетия. Таким образом, ежегодно 40 тысяч человек будут накладывать на себя руки из-за погоды.
Пока американцы и мексиканцы готовятся свести счёты с жизнью, граждане России не унывают. Единственное, что их волнует — это как перенести жару с наибольшим комфортом. На помощь страдающему от зноя населению пришёл Роспотребнадзор. Ведомство обнародовало список рекомендаций, как защититься от перегрева.
Экстремальные температуры
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что в ряде регионов РФ установилась жаркая погода, бьющая многолетние рекорды. Так, в пятницу в Москве синоптики пообещали 33-градусную температуру. Больше всего от зноя страдают пожилые люди и дети. Во избежание обострения хронических болячек и перегрева, гражданам рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных профилактических мер.
Так, людям следует как можно меньше выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума. А в помещении нужно открыть форточки для проветривания или включить кондиционер.
АГН «Москва»/Игорь Иванко
Если выйти на улицу всё же необходимо, то лучше всего сделать это, надев легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки без тугого ворота. А от палящих солнечных лучей следует спрятаться под панамкой, платком или зонтиком. Ношение солнцезащитных очков также не возбраняется.
Жара — лишний повод похудеть. Потребность в энергии в такую погоду снижается, поэтому организму летом нужна менее калорийная пища. В период зноя необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами. Гражданам рекомендуют не увлекаться копчёной и жареной пищей, а также скоропортящимися продуктами питания. А есть лучше утром и вечером.
АГН «Москва»/Сергей Киселев
Зато пить можно целый день — чай, воду, морс, но не газированные напитки или алкоголь. Всего за сутки необходимо выпить не менее полутора литров жидкости. А для поддержания иммунитета рекомендуется есть как можно больше фруктов и овощей. В жару также можно купаться, но лучше делать это в специально отведённых и оборудованных местах.
Жара здорового человека
Психиатр Дмитрий Ершов прокомментировал News.ru возможность волны самоубийств в России из-за жаркой погоды. Он убеждён, что россияне, в отличие от американцев, куда более стойкие люди.
«Наш народ настолько закалён повышением цен на бензин, ростом пенсионного возраста, повышением НДС и так далее, что такие мелочи, как изменение климата, народ просто не заметит. Предполагать, что российский гражданин начнёт самоубиваться из-за изменений среднегодовой температуры на пять градусов, мне представляется маловероятным. У нас народ видит насущное несколько в другом, поэтому изменение направления Гольфстрима, таяние ледников или пролетающая планета Нибиру для нашего брата достаточно «фиолетова»», — сказал Ершов.
По его словам, если человек силён, здоров, занят делом и получает от этого достаточное удовлетворение, то погода на него мало влияет. А если у него что-то не так, только тогда изменение погоды и климатических условий может повлиять неким пагубным образом.