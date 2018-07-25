Как пережить жару и сохранить рассудок

Американские учёные бьют тревогу: глобальное потепление приведёт к волне массовых самоубийств на территории США Мексики . Оказывается, экстремально высокие температуры вызывают у людей желание оборвать не только чужую, но и свою жизнь.

Соломон Сян из Университета Калифорнии в Беркли настаивает, что каждый «лишний» градус летней жары будет повышать число самоубийц на пять процентов. Учёные сделали такие выводы, проанализировав более 600 миллионов сообщений пользователей в Twitter и других социальных сетях. Стоит начаться жаре — люди погружаются в депрессию.

Если глобальное потепление будет развиваться с той же скоростью, то частота самоубийств в США и в Мексике вырастет на 1,5 и 2,3 процента уже к середине этого столетия. Таким образом, ежегодно 40 тысяч человек будут накладывать на себя руки из-за погоды.

Пока американцы и мексиканцы готовятся свести счёты с жизнью, граждане России не унывают. Единственное, что их волнует — это как перенести жару с наибольшим комфортом. На помощь страдающему от зноя населению пришёл Роспотребнадзор . Ведомство обнародовало список рекомендаций, как защититься от перегрева.

Экстремальные температуры

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что в ряде регионов РФ установилась жаркая погода, бьющая многолетние рекорды. Так, в пятницу в Москве синоптики пообещали 33-градусную температуру. Больше всего от зноя страдают пожилые люди и дети. Во избежание обострения хронических болячек и перегрева, гражданам рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных профилактических мер.

Так, людям следует как можно меньше выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума. А в помещении нужно открыть форточки для проветривания или включить кондиционер.

Если выйти на улицу всё же необходимо, то лучше всего сделать это, надев легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки без тугого ворота. А от палящих солнечных лучей следует спрятаться под панамкой, платком или зонтиком. Ношение солнцезащитных очков также не возбраняется.

Жара — лишний повод похудеть. Потребность в энергии в такую погоду снижается, поэтому организму летом нужна менее калорийная пища. В период зноя необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами. Гражданам рекомендуют не увлекаться копчёной и жареной пищей, а также скоропортящимися продуктами питания. А есть лучше утром и вечером.

Зато пить можно целый день — чай, воду, морс, но не газированные напитки или алкоголь. Всего за сутки необходимо выпить не менее полутора литров жидкости. А для поддержания иммунитета рекомендуется есть как можно больше фруктов и овощей. В жару также можно купаться, но лучше делать это в специально отведённых и оборудованных местах.

Жара здорового человека

Психиатр Дмитрий Ершов прокомментировал News.ru возможность волны самоубийств в России из-за жаркой погоды. Он убеждён, что россияне, в отличие от американцев, куда более стойкие люди.

«Наш народ настолько закалён повышением цен на бензин, ростом пенсионного возраста, повышением НДС и так далее, что такие мелочи, как изменение климата, народ просто не заметит. Предполагать, что российский гражданин начнёт самоубиваться из-за изменений среднегодовой температуры на пять градусов, мне представляется маловероятным. У нас народ видит насущное несколько в другом, поэтому изменение направления Гольфстрима, таяние ледников или пролетающая планета Нибиру для нашего брата достаточно «фиолетова»», — сказал Ершов.

По его словам, если человек силён, здоров, занят делом и получает от этого достаточное удовлетворение, то погода на него мало влияет. А если у него что-то не так, только тогда изменение погоды и климатических условий может повлиять неким пагубным образом.