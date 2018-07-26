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Пострадавшей от страшных пожаров Греции помогают со всего мира
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Пострадавшей от страшных пожаров Греции помогают со всего мира 

Пятый канал 26 июля 2018
Фото: Пятый канал
В Грецию, которая пострадала от сильнейших за последние десять лет лесных пожаров, сейчас поступает гуманитарная помощь со всего мира.
В специальных центрах волонтеры распределяют вещи, лекарства и продукты, в которых нуждаются пострадавшие от стихии. Большая часть очагов возгорания уже локализована. Спасатели ликвидируют небольшие пожары в горной местности. Наиболее пострадали населенные пункты, расположенные восточнее Афин. По последним данным, там огнем уничтожено более тысячи домов.
От пожара погиб 81 человек, 187 пострадали и находятся в больницах. Цифры эти не точные. Более ста человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиском занимаются спасатели и добровольцы, которые обследуют сгоревшие дома. В пострадавших районах уже начинаются ремонтные работы. Прежде всего необходимо восстановить электричество и водоснабжение.
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