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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе 

RT на русском 2 часа назад
Заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Москве в конце июля и августе.
«Дожди, грозы будут до 23-24 июля. Температура +22…+23 °C. А вот с начала следующей недели температура будет расти. Дожди пойдут на спад. Ожидаются кратковременные осадки лишь в некоторых районах города», — заявил он.
По предварительному прогнозу, август окажется довольно тёплым, а температура будет отличаться от климатической нормы. Значения прогнозируются в основном чуть выше средних.
«По осадкам в августе тоже ожидаем близко к климатической норме», — добавил Елисеев.
Ранее синоптики предупредили о продолжительной жаре в Москве с 25 июля.
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