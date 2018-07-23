В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе

Заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Москве в конце июля и августе.

«Дожди, грозы будут до 23-24 июля. Температура +22…+23 °C. А вот с начала следующей недели температура будет расти. Дожди пойдут на спад. Ожидаются кратковременные осадки лишь в некоторых районах города», — заявил он.

По предварительному прогнозу, август окажется довольно тёплым, а температура будет отличаться от климатической нормы. Значения прогнозируются в основном чуть выше средних.

«По осадкам в августе тоже ожидаем близко к климатической норме», — добавил Елисеев.

Ранее синоптики предупредили о продолжительной жаре в Москве с 25 июля.