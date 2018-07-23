Аномальная жара в мире. В Австралии плавятся даже дороги 

Автоновости. Это лето выдалось чрезвычайно жарким и некоторые учёные уверены, что виновато ядро Земли. А вы помните, когда было так жарко в последний раз? Мне на ум приходит только время лет 10 назад, когда в Москве был смог, от которого невозможно было дышать, а по всей России было невыносимое пекло. Но в 2018 происходит аномальная жара по всему миру. В Австралии происходит настоящее пекло. Местные жители называют погоду в своей стране настоящим адом, ведь плавится сам асфальт и он него шины на автомобилях. Всё, что могут сделать местные власти — это перекрыть особо опасные и горячие участки дорог, чтобы водители не угодили в подобные ловушки. Стоит отметить, что дорожные службы планируют прокладку дорог исходя из местного климата и их винить не стоит, как делают некоторые жители Австралии. Власти не были готовы к такой ситуации и не предвидели жару, которая стала настоящим испытанием для многих стран в этом году. Так что, если вы считаете что вам очень жарко летом 2018, эта новость вас должна успокоить. По крайне мере в России пока дороги не плавятся.