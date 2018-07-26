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Белые медведи бродят по острову Вилькицкого. Вторая группа волонтеров готова к встрече с ними
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Белые медведи бродят по острову Вилькицкого. Вторая группа волонтеров готова к встрече с ними 

ИА Север-Пресс 26 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На остров Вилькицкого 27 июля в очередную экологическую экспедицию отправится вторая группа волонтеров. В её составе — ветераны-добровольцы из Москвы и Израиля, российские соотечественники из-за рубежа и участники из других российских городов. Всего четырнадцать человек.
В этом году участники экспедиции планируют собрать в одном месте ржавые бочки, ёмкости и разобрать старые постройки. Затем всю эту груду металла погрузят на корабль и вывезут с острова. Жить добровольцы будут в модуле советского периода «Горизонт». Молодые люди пробудут на острове до 13 августа.
«Сейчас на Вилькицкого холодно, кое-где ещё лежит снег, температура воздуха плюс 5-8 градусов, дуют ветра. По острову бродят белые медведи, но близко к людям пока не подходят», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель второй группы Андрей Умников.
Он отметил, что на очистку острова Вилькицкого понадобится три года. Его площадь в десять раз меньше Белого. Кроме того, весь мусор находится в одном месте, а не разбросан по всей территории.
Сейчас остров Вилькицкого является необитаемым, он расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Напомним, во времена Советского Союза, активно осваивающего Арктику, здесь находились метеостанция, большой маяк и военная часть войск ПВО. Остров назван в честь картографа, географа, геодезиста, путешественника Бориса Вилькицкого.
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