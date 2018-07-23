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В середине недели в Пермском крае наступит жара до +30
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В середине недели в Пермском крае наступит жара до +30 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Синоптики сообщили о характере погоды в Пермском крае на предстоящую неделю.
«Под влиянием блокирующего антициклона в Прикамье ожидается продолжительный период малооблачной погоды с постепенным повышением температуры воздуха, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Средняя температура воздуха ожидается выше нормы по югу края на 3°, а по северо-западу на 4-5°. Осадков в течение третьей декады июля на большей части края может не быть вовсе».
Максимальная температура днем 23 июля составит от +22… +23° на востоке и юго-востоке края до +28° по северо-западу. 24 июля повышение температуры продолжится, максимальная температура воздуха по территории края составит +26… +31°.
В Перми в понедельник ожидается около +25°, а во вторник уже до +29°. К среде максимальная температура воздуха достигнет +30° на большей части края, в том числе и в Перми.
До 26 июля под влиянием мощного антициклона будет сохраняться погода без осадков и практически без облачности, ветер также будет слабым. Предварительно, пик жары в Пермском крае может наблюдаться во второй половине предстоящей недели.
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