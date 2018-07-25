Сыро и прохладно: в Новосибирске задержатся дожди

Синоптики составили прогноз на ближайшие два дня: в Новосибирске задержится прохладная погода с дождями.

«25 июля вероятен небольшой дождь, ближе к утру он прекратится, и будет без осадков. Ветер северный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+14 градусов, а днём +21…+23 градуса», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

Согласно прогнозу, завтра ночью воздух в Новосибирске прогреется до +12…+14 градусов, а днём до +22…+24 градусов. 27 июля будет чуть прохладнее: температура ночью опустится до +13…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +20…+22 градусов. В эти дни ветер будет северо-восточный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 13 м/с. Возможны осадки в виде дождя, грозы.

«Циклон отходит, интенсивность его ослабевает. Он уходит на юго-восток. Облачности достаточно много, поэтому прояснения будут кратковременные», — добавила Виноградова.

На днях новосибирские синоптики объяснили природу происхождения утреннего тумана и отметили, что туманы и непогода не задержатся в городе надолго. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС. Погода.