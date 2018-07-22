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Синоптики сделали прогноз на конец лета в Москве
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Синоптики сделали прогноз на конец лета в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Москвичей ждет теплый конец июля и август. Среднесуточная температура последнего месяца лета в Москве будет выше климатической нормы, передает телеканал «360».
Об этом рассказали в Гидрометцентре.
"Дожди, грозы будут до 23–24 июля. Температура +22… +23. А вот с начала следующей недели температура будет расти. Дожди пойдут на спад. Ожидаются кратковременные осадки лишь в некоторых районах города. По предварительному прогнозу август будет довольно теплым. Не холодный — точно", — рассказал заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.
По его словам, тем не менее в августе температура будет отличаться от климатической нормы. Термометры будут показывать значения в основном чуть выше средних.
"По осадкам в августе тоже ожидаем близко к климатической норме. Самый теплый день в июле — 31-е число. Среднесуточная температура по Москве около 19 градусов. Потом она начнет понижаться на несколько градусов. И там уже в августе среднесуточная температура будет 15-16 градусов", — добавил метеоролог.
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