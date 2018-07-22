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В Туле устраняют последствия сильного ливня
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В Туле устраняют последствия сильного ливня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты администрации Тулы и городского сервисного центра в воскресенье продолжают выявлять места подтоплений после сильного ливня, прошедшего накануне, сообщила РИА Новости представитель администрации города.
В субботу в городе прошел сильный ливень, буквально затопивший город. Пользователи соцсетей выкладывали фото и видео затопленных дорог, улиц и дворов. Машины передвигаются в воде по бампер, люди снимают обувь и идут по воде босиком. Особенную популярность получили фотографии мальчика, который плескался в "озере", в которое превратилась одна из городских улиц. Местные СМИ также сообщали, что затопленными оказались подвалы некоторых домов.
"Сегодня продолжается мониторинг состояния ливневой канализации", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что эта работа началась в субботу. Согласно официальным данным городской администрации, специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с сотрудниками МКУ "Сервисный центр" начали объезжать город сразу после ливня с целью выявления мест подтопления ливневой канализации.
"При обнаружении подтоплений они проводят работу по очистке дождеприемных решеток, откачиванию воды и промыванию труб. В работах применяется каналопромывочная машина", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, осадков выпало слишком много за короткое время.
"Специалисты сравнили это с эффектом слива в ванне. Вода же не сразу уходит, а постепенно", — сказала она.
В ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что в их адрес обращений в связи с последствиями ливня не поступало.
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