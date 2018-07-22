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Москвичам предрекли «самый жаркий вариант» лета
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Москву ждут дожди и 30-градусная жара 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
На будущей неделе в Московский регион на смену тропическим ливням придут яркое солнце и 30-градусная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, по образному выражению Вильфанда, "турецкие" — 20 градусов, а дни по температуре как в Санкт-Петербурге — 23-26 градусов. Что же касается осадков, это напоминает ему погоду в субтропиках осенью.
"В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения", — приводит слова Вильфанда "Интерфакс".
По прогнозам метеорологов, в среду, 25 июля, в Москву придет антициклон: атмосферное давление начнет расти, в небе появится яркое солнце, "субтропические" осадки прекратятся. В среду синоптики ожидают плюс 27-28 градусов, в четверг — до 30, а в пятницу и субботу — перехода через 30-градусную отметку.
"Одним словом, будет лето в самом жарком варианте", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что в понедельник и вторник на предстоящей неделе москвичам, однако, не стоит забывать о зонтах. Научный руководитель Гидрометцентра признался, что не очень любит зонты и свой иногда оставляет дома. В результате в минувший четверг сильный ливень застал его на выходе из метро — пришлось ждать полтора часа, пока дождь не прекратился.
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