Во время шторма в Самаре деревья падали прямо на дороги

Фото последствий вчерашней стихии, бушевавшей в областном центре, продолжают присылать нам очевидцы.

Фото: ТРК «Губерния»

Накануне, 21 июля, Самарскую область накрыл сильнейший ливень. Дождь хлестал несколько часов, порывы ветра достигали 23 м/с. При такой силе потока воздуха крупные ветви деревьев не выдерживают, ломаются и нередко падают прямо на проезжую часть. Так произошло на нескольких улицах Самары , в частности, на Шоссейной в Куйбышевском районе.

Фото: ТРК «Губерния»

Фото перегороженной проезжей части прислали в телерадиокомпанию «ГУБЕРНИЯ» горожане. В целом же вчерашняя стихия натворила немало бед: превратила дороги в бурные реки, кое-где даже сорвала асфальт, затопила дворы и входы в магазины. Коммунальные службы города с самого утра 22 июля устраняют последствия непогоды.

Фото: ТРК «Губерния»

К слову, сегодня вновь ожидается дождь, правда, не такой сильный. Осадки прекратятся лишь ко вторнику, считают специалисты.