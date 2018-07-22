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Во время шторма в Самаре деревья падали прямо на дороги
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Во время шторма в Самаре деревья падали прямо на дороги 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Фото последствий вчерашней стихии, бушевавшей в областном центре, продолжают присылать нам очевидцы.
Фото: ТРК «Губерния»
Накануне, 21 июля, Самарскую область накрыл сильнейший ливень. Дождь хлестал несколько часов, порывы ветра достигали 23 м/с. При такой силе потока воздуха крупные ветви деревьев не выдерживают, ломаются и нередко падают прямо на проезжую часть. Так произошло на нескольких улицах Самары, в частности, на Шоссейной в Куйбышевском районе.
Фото: ТРК «Губерния»
Фото перегороженной проезжей части прислали в телерадиокомпанию «ГУБЕРНИЯ» горожане. В целом же вчерашняя стихия натворила немало бед: превратила дороги в бурные реки, кое-где даже сорвала асфальт, затопила дворы и входы в магазины. Коммунальные службы города с самого утра 22 июля устраняют последствия непогоды.
Фото: ТРК «Губерния»
К слову, сегодня вновь ожидается дождь, правда, не такой сильный. Осадки прекратятся лишь ко вторнику, считают специалисты.
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