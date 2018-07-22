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В Самарской области побито сразу два рекорда по осадкам
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В Самарской области побито сразу два рекорда по осадкам 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Накануне в регионе прошёл сильнейший ливень. Последствия его очевидцы фотографировали и выкладывали в соцсети. 21 июля над Самарской областью нависли грозовые тучи, и около 15:00 хлынул ливень. Города и села заливало на протяжении нескольких часов, дороги превратились в реки, дворы поплыли, пешеходы снимали обувь и шли босиком. Синоптики Приволжского УГМС рассказали, что так дождливо последний раз в Самаре было три года назад, в 2015-м. А в области, в посёлке Безенчуке, вчера и вовсе был побит рекорд 40-летней давности. Сегодня и завтра, по данным специалистов, в губернии вновь возможны дожди с грозами. При этом будет довольно прохладно. Температура воздуха прогреется максимум до 27 градусов.
Фото: ТРК «Губерния»
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