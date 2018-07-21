В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен»

Покупатели забрались на стойки, чтобы не промочить ноги

Стихия настигла и самарские торговые центры. Днем в субботу, 21 июля, после ливня затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт». Очевидцы сняли видео.

— Был сильный дождь. Ливневая канализация не справилась. Вода с улицы затекла. Всё затопило. Натекло минут через 15-20 после начала ливня. Работники пытались убрать воду машинами для мойки пола, но это не спасло ситуацию, — рассказал один из покупателей.

Вода дошла до касс

Покупателем пришлось потерпеть временные неудобства

О том, что творилось на улицах города после ливня, смотрите в нашей фотоподборке.