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В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен»
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В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Покупатели забрались на стойки, чтобы не промочить ноги
Стихия настигла и самарские торговые центры. Днем в субботу, 21 июля, после ливня затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт». Очевидцы сняли видео.
— Был сильный дождь. Ливневая канализация не справилась. Вода с улицы затекла. Всё затопило. Натекло минут через 15-20 после начала ливня. Работники пытались убрать воду машинами для мойки пола, но это не спасло ситуацию, — рассказал один из покупателей.
Вода дошла до касс
Покупателем пришлось потерпеть временные неудобства
О том, что творилось на улицах города после ливня, смотрите в нашей фотоподборке.
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