Экс-пиарщица «Леруа Мерлен» рассказала, как дала России Олимпиаду

Бывший PR‐директор сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» Галина Панина опубликовала пост в Facebook, в котором призвала донести до общественности информацию о ее заслугах в организации Олимпиады в Сочи

Панина заявила, что победа российской заявки на проведение Игр в Сочи — заслуга ее PR-агентства.

«11 лет назад 5 июля 2007 года я с командой праздновала выигрыш нашей заявки на проведение Олимпийских игр в Сочи. Для меня и моих девчонок это был не просто чей-то выигрыш — это был проект нашего агентства. Мы год впахивали как проклятые, чтобы наша страна выиграла возможность провести Игры», — написала Панина.

Она обвинила журналистов в том, что те не хотели проведения спортивного мероприятия в России и всячески критиковали заявку.

«Один журнал даже лыжника на траве на обложке напечатал, чтобы показать, какая это дикая идея: Сочи и зима. Это сейчас для вас кажется логичным. Но совсем не тогда. Когда приехали 360 журналистов со всех стран мира на визит МОК в Сочи, мы спали по четыре часа в сутки в режиме дежурства. И потому мы так радовались, что сделали флаг и притащили его к Кремлю», — пояснила пиарщица.

Панина вспомнила эту историю на фоне скандала из-за публикации в Facebook. Она выложила пост о девушке, подожженной футбольными фанатами во время ЧМ, а критикующих подписчиков назвала «ваткой» — людьми со слишком пророссийской позицией.

«Ровно через 11 лет, практически день в день, 4 июля, те же самые СМИ, которые хаяли заявку Сочи-2014, в едином порыве обвинили меня чуть ли не в русофобии. И теперь незнакомые люди считают своим долгом мне писать гадости со словами «тварь», «мразь» и «вон из страны». Мне, у которой это не единственный проект для моей страны. Только я реально делала на благо, а не «светилась» перед чинушами и истерила. Патриотизм — это глагол», — написала Панина.

Затем пиарщица бросила вызов «патриотам» и предложила «репостнуть» ее сообщение. «Что, „патриоты“, слабо это репостить? Юденич, Киселев, Соловьев, Гоблин и все к ним примкнувшие, „пиарщики“ Баранников, Терехов и иже с ними да вернется вам яд ваш бумерангом. Вы — не Россия и не смейте вещать от имени всех. Вы — не население страны, вы — ржавчина на его теле», — заключила она.