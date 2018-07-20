Новогодние праздники в 2019 году продлятся десять дней 

Даты назвали в российском правительстве. Отдыхать будем с 30 декабря этого года по 8 января 2019-го, пишет mk.ru. При этом министерство труда и соцзащиты предложило перенести совпадающие с нерабочими праздничными днями выходные (5 и 6 января — суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая соответственно. В результате россияне будут отдыхать еще и пять дней с 1-го по 5 мая — в связи с Первомаем. День отдыха с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая. На День победы получится 4 выходных — с 9-го по 12 мая.