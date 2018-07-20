Научный руководитель Гидрометцентра рассказал о погоде в Московском регионе 

«Над центром европейской России наблюдается устойчивая ситуация с неустойчивой погодой. Сейчас в атмосфере присутствует несколько видов неустойчивости, которые предопределяют развитие облачных систем», — заявил он.
По словам Вильфанда, синоптики называют это «болотистое барическое поле», которое не так редко встречается летом.
В ближайшие несколько дней такие условия сохранятся. В субботу, 21 июля, прогнозируются осадки, но их интенсивность и повторяемость будет чуть меньше.
«В воскресенье и понедельник будет облачная погода с дождями, периодическими сильными», — добавил Вильфанд.
Он также сказал, что температура воздуха при этом превышает норму на два-три градуса.
Как сообщил специалист, изменения прогнозируются лишь в середине следующей недели, когда осадков станет меньше, и температура будет в диапазоне +24…+29 °С.
Ранее сообщалось, что в Москве на 21 июля продлён «жёлтый» уровень погодной опасности.
Также 16 июля progorod43.ru сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Кировской области.