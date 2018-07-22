Минтруд утвердил график выходных дней на 2019 год

С новогодних каникул суббота 5 января переносится на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января на пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы начнутся в 2018 году с 30 декабря и продлятся десять дней до 8 января 2019 года.

Длинных выходных в честь Дня защитника Отечества в следующем году не предусмотрено, отдых продлится 23-24 февраля в субботу и воскресенье. Женщинам повезло больше, Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня.

Майские каникулы в новом году будут как никогда длинными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня.