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Минтруд утвердил график выходных дней на 2019 год
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Минтруд утвердил график выходных дней на 2019 год 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С новогодних каникул суббота 5 января переносится на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января на пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.
Таким образом, новогодние каникулы начнутся в 2018 году с 30 декабря и продлятся десять дней до 8 января 2019 года.
Длинных выходных в честь Дня защитника Отечества в следующем году не предусмотрено, отдых продлится 23-24 февраля в субботу и воскресенье. Женщинам повезло больше, Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня.
Майские каникулы в новом году будут как никогда длинными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня.
На День независимости России, правда, в 2019 году будем отдыхать только один день — непосредственно 12 июня (вторник). А в ноябре День народного единства продлится три дня — с 4 по 6 ноября.
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