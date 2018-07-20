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Росавтодор ограничил движение грузовиков в Краснодарском крае из-за жары
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Росавтодор ограничил движение грузовиков в Краснодарском крае из-за жары 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приостановило движение большегрузного транспорта 20 июля на ряде федеральных трасс Краснодарского края из-за температуры воздуха в 32 градуса, следует из сообщения агентства.
Движение закрыто на участках автомобильных дорог А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск, Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном.
Ранее движение большегрузов также приостанавливалось в Чечне, Калмыкии, Дагестане и Астраханской области.
Росавтодор ранее сообщал, что будет вводить ограничения с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов для грузовых автомобилей. Ограничения также будут действовать на трассах «Автодора». При введении временных ограничений движение грузовиков возможно с 22:00 до 10:00. Ограничения вводятся ежегодно для сохранения автодорог.
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