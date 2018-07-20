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Аномальное лето: север Европы и Заполярье охватили лесные пожары
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Аномальное лето: север Европы и Заполярье охватили лесные пожары 

Мир24 1 час назад
Сильная жара стала причиной лесных пожаров, охвативших значительную территорию Северной Европы. По меньшей мере 11 пожаров бушуют за полярным кругом, сообщает Live Science.
В Швеции с огнем борются с начала лета, но в последние дни ситуация ухудшилась — появились десятки новых очагов. Страна запросила помощи Евросоюза.
Многие населенные пункты эвакуировали, в других местах гражданам советуют по возможности не выходить на улицу и держать окна закрытыми, чтобы в помещения не проник ядовитый дым.
Эксперты утверждают, что, хотя лесные пожары происходят каждый год, 2018-й стал худшим за долгое время. Риск возникновения новых очагов остается высоким, пока температура держится от отметке +30 градусов по Цельсию и выше.
Между тем жара не спешит покидать север европейского континента. В Хельсинки столбики термометров впервые за последние восемь лет поднялись до +30, а в самой северной коммуне страны Утсйоки — до рекордных +33.
Климатологи утверждают, что северные регионы, для которых обширные лесные пожары ранее были нехарактерны, теперь становятся более уязвимы для них. Из-за глобального потепления летние температуры продолжат расти, а значит — география пожаров станет неизбежно расширяться.
Напомним, в 2017 году в Европу пришел антициклон «Люцифер». Он стал причиной аномальной жары, перенеся в европейские страны раскаленный воздух из пустыни Сахара. В ряде стран, в том числе Италии, Испании, Венгрии, Швейцарии, Черногории и Польше, воздух раскалился до +50 градусов. Жара также вызвала масштабные лесные пожары.
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