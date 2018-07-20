В России выпал снег

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В Норильске ненадолго выпал снег 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Снег выпал в Норильске на севере Красноярского края, однако быстро растаял, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе города.
"Мокрый снег действительно выпал утром. Он уже растаял. Никаких происшествий осадки не вызвали в городе", — сказал собеседник агентства.
В социальной сети Instagram пользователи публикуют фото и видео снега. Снег действительно идет, однако устойчивого снежного покрова нет — он сразу тает.
По данным сервиса Яндекс. Погода, сейчас в Норильске пасмурно и плюс два градуса тепла.
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