В Норильске ненадолго выпал снег

"Мокрый снег действительно выпал утром. Он уже растаял. Никаких происшествий осадки не вызвали в городе", — сказал собеседник агентства.

В социальной сети Instagram пользователи публикуют фото и видео снега. Снег действительно идет, однако устойчивого снежного покрова нет — он сразу тает.

По данным сервиса Яндекс. Погода, сейчас в Норильске пасмурно и плюс два градуса тепла.