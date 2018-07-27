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МЧС предупредило о ливне и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
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МЧС предупредило о ливне и грозе в Подмосковье в ближайшие часы 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о ливневом дожде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением до 22:00 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневый дождь, гроза", — сообщается в пятницу на сайте главка.
Спасатели рекомендуют при ухудшении погоды, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под высокими деревьями.
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