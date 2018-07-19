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В четверг выпало более 20% месячной нормы осадков
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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 19 июля 

Агентство «Москва» 19 июля 2018
Фото: ТАСС
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ по состоянию на 21:00 зафиксировано 24 мм осадков», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что норма осадков для июля — 85 мм.
Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по столице предупредила москвичей об очень сильном дожде вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля.
«Если непогода застала вас на улице, укройтесь в капитальном строении. Не укрывайтесь под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями. Не пытайтесь самостоятельно преодолеть подтопленные участки», — добавили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
«Фобос»: На смену «циклонической депрессии» в Москве придет 30-градусная жара и задержится до конца июля «Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе на 25 июля Гидрометцентр: Температура воздуха в Москве к концу недели превысит норму на 6 градусов
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