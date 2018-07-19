В четверг выпало более 20% месячной нормы осадков

Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 19 июля

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ по состоянию на 21:00 зафиксировано 24 мм осадков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что норма осадков для июля — 85 мм.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по столице предупредила москвичей об очень сильном дожде вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля.