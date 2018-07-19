В четверг выпало более 20% месячной нормы осадков

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ по состоянию на 21:00 зафиксировано 24 мм осадков», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что норма осадков для июля — 85 мм.
Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по столице предупредила москвичей об очень сильном дожде вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля.
«Если непогода застала вас на улице, укройтесь в капитальном строении. Не укрывайтесь под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями. Не пытайтесь самостоятельно преодолеть подтопленные участки», — добавили в ведомстве.