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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за полдня
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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за полдня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В результате прошедшего ливня в Подмосковье и Москве в четверг за полдня выпало более 20% от месячной нормы осадков, из-за этого на столичных дорогах образовались пробки в девять баллов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По одному-два ведра на квадратный метр московских улиц. В Москве на метеостанции Балчуг за последние 12 часов вылилось 12 миллиметров осадков, в Тушине — 8 миллиметров, ВВЦ — 3 миллиметра. До конца дня накапает еще около 5 миллиметров. В Подмосковье больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в Егорьевске — 19 миллиметров», — написал Тишковец в Instagram.
Он добавил, что месячная норма осадков в июле — 94 миллиметра.
«Неудивительно, что в связи со сложными метеоусловиями пробки восемь-девять баллов. На дорогах большие лужи. Автомобилисты, будьте осторожны! Учитывайте эффект аквапланирования — возникновение гидродинамического удара в шину авто и потеря сцепления с дорожным покрытием», — добавил Тишковец.
Он посоветовал москвичам ехать со скоростью не более 70 километров в час, потому что в такую погоду есть угроза потери управляемости.
Сейчас пробки в столице оцениваются в семь баллов из 10. До этого дорожная ситуация оценивалась в девять баллов, причинами этого стали ливень и аварии.
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