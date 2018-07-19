Дома без электричества, машины по капот в воде: как тюменцы пережили непогоду

По словам очевидцев, не у всех автомобилистов получалось объехать потопы. Некоторые глохли прямо на дороге

В этот четверг, 19 июля, в нескольких районах Тюмени прошел ливень. Из-за непогоды в городе поломало деревья, образовались целые реки из луж, оборвало провода и помяло машины.

Так, например, порывами ветра были сломлены березы и электрические столбы на улице Сосьвинской. Из-за этого инцидента местные жители на несколько часов оказались без электричества.

Вся улица оказалась без электричества после урагана

Стол упал прямо на иномарку. Обошлось без пострадавших

По информации тюменцев, обрыв проводов был также на улицах Мориса Тореза, 2-я Луговая, Совхозная и Иркутский переулок. А вот на сайте СУЭНКО и вовсе перечислены адреса десятки домов, которые на протяжении двух часов были экстренно отключены от электричества. Свет в их дома вернули уже в шесть часов вечера.

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В улице Щербакова тоже не обошлось без происшествий. Здесь из-за внезапного урагана повалился на землю огромный рекламный щит. К счастью, в этот момент никого рядом не оказалось. Иначе могло все трагически закончится.

Местные жители опасаются, что многие щиты недостаточно хорошо закреплены, раз не выдерживают ветра

В Тюмени также из-за ливня образовался настоящий потоп. Какой район пострадал больше — оценить сложно. Лучше посмотрите, что снимают местные жители.

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— Кто-нибудь уже обратит внимание на то, что здесь затопляемость в непогоду на высшем уровне? Люди что должны в болотниках по городу передвигаться? — пишет в соцсетях горожанка.

Автомобилисты не могут подобраться к машинам из-за луж