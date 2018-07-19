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Более 1,1 тыс. коммунальщиков привлекли для ликвидации последствий ливня в Москве
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Более 1,1 тыс. коммунальщиков привлекли для ликвидации последствий ливня в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Свыше 1,1 тысячи человек привлекли в Москве к работе по ликвидации последствий сильного дождя, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУП «Мосводосток».
«В преддверии обильных осадков ГУП «Мосводосток» привлек к работе более 275 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03  По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, при этом местами сильные.
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