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На российской военной базе в Армении приступили к подготовке кинологов инженерных подразделений
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Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

На российской военной базе в Армении приступили к подготовке кинологов инженерных подразделений 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для адаптации к экстремальным условиям — жара более 40 градусов и 2,5 тыс. метров над уровнем моря –— в рацион питания собак введены продукты, обогащенные калориями и витаминами, четвероногие помощники также дополнительно обеспечиваются водой, для них созданы навесы от солнца.
На российской военной базе в Армении на полигоне Камхуд начались инструкторско-методические занятия с расчетами минно-розыскной службы (МРС).
Для адаптации к экстремальным условиям –— жара более 40 градусов и 2,5 тыс. метров над уровнем моря –— в рацион питания собак введены продукты, обогащенные калориями, витаминами и микроэлементами, четвероногие помощники также дополнительно обеспечиваются водой, для них созданы специальные навесы, где они могут укрыться от палящего солнца.
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