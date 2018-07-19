В Москву вернется жара

Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные

Дождливая погода сохранится в столице до конца рабочей недели, в выходные вернется тридцатиградусная жара. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Москве в четверг-пятницу также сохранится пасмурная дождливая погода. Это не позволит столбикам термометров подняться выше отметки плюс 25 градусов. В выходные из-за туч станет чаще выглядывать солнце, ветер изменит направление на южное. Все это в совокупности приведет к возвращению тридцатиградусной жары», — говорится в сообщении.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что к выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.