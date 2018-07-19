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Ждём грозу: в выходные на Урале прольются грибные дожди и станет немного прохладнее
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Ждём грозу: в выходные на Урале прольются грибные дожди и станет немного прохладнее 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
Солнце ненадолго покинуло Екатеринбург: в ближайшие дни будет дождливо и пасмурно. По прогнозам Уралгидромета, сегодня в городе ожидают грозу и небольшой дождь. Поливать будет и завтра, и в выходные. Впрочем, не сильно — осадки метеорологи прогнозируют небольшие и умеренные.
При этом столбик термометра опустится не сильно, станет немного прохладнее, но дневные температуры будут на уровне комфорных +22 °С — +24 °С. Сильные порывы ветра, до 14 метров в секунду, ожидаются только сегодня во время грозы, а дальше ветер немного утихнет. Уже с понедельника, по предварительным прогнозам Росгидромета, к нам вернётся жара: к середине недели дневная температура воздуха поднимется до +28 °С.
Тёплая и влажная погода этим летом способствует тому, что на уральских грядках всё идёт в рост, а в лесах — зреют ягоды и растут грибы. Поспела лесная земляника, черника тоже вот-вот дойдёт, а вот грибы пока хитрят: где-то полно маслят, а в других местах пока пусто. Это тему традиционно обсуждают наши форумчане.
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