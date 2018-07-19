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В Чите число осадков побило абсолютный рекорд
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В Чите число осадков побило абсолютный рекорд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Количество июльских осадков в Чите, вызвавших паводок в регионе, превысило абсолютный максимум за весь период наблюдений — с 1936 года, до этого абсолютный максимум наблюдался в 1980 году, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
"С 1 по 18 июля в Чите выпало 268 миллиметров при месячной норме 104 миллиметра — превышен абсолютный максимум за весь период наблюдений, который наблюдался в 1980 году и составлял 254 миллиметра", — говорится в сообщении.
В среду по территории Забайкальского края наблюдались очень сильные дожди: в поселке Курорт Дарасун выпало 150 миллиметров за шесть с половиной часов, в поселке Оловянная — 92 миллиметра за три часа, в поселке Нижний Цасучей — 67 миллиметров за 12 часов.
В этих районах разрушены мосты и дороги — по данным пресс-службы минтерразвития, закрыто движение на участках дорог Дарасун — госграница Монгольской народной республики и Агинское — Дульдурга из-за разрушенного моста и выхода воды на проезжую часть.
Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остается группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трех ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей.
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