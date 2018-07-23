Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву 

Продолжительная жаркая погода придет в Москву и область в среду, температура может превышать отметку в 30 градусов, сообщили в погодном центре «Фобос».
«Начиная со среды на погоду будет влиять антициклональная активная деятельность, поэтому в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет практически нулевая вероятность осадков, немного облаков, много солнца. Столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, даже, может быть, немного выше», — передает РИА «Новости» слова источника в центре.
По словам синоптиков, такая жара будет самой продолжительной с начала сезона.
«Я напомню, что за этот месяц всего один день было чуть выше 30-градусов, сейчас ожидается как минимум неделя», — рассказали в центре.
Напомним, в субботу МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о резком повышении температуры воздуха до плюс 30 градусов.