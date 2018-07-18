Жару в Москве разбавят дожди с грозами

Ливни, грозы и сильный ветер сбавят жару в Москве в среду

Ливневые дожди с грозами и сильный ветер придут в Москву в среду, что немного сбавит установившуюся в последние дни в столице жару, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В течение дня мы ожидаем облачную погоду с неустойчивыми прояснениями, при этом почти во всех районах будут идти ливневые дожди и греметь грозы. В таких условиях жара немного ослабеет — максимальная температура в Москве будет на уровне плюс 23-25 градусов, в столичном регионе — плюс 22-27 градусов", — рассказала собеседница агентства.

По информации синоптиков, в среду в Москве северо-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, а его порывы при грозах могут достигать 10-15 метров. "Атмосферное давление еще немного понизится и составит 737 миллиметров ртутного столба, это почти на 10 единиц ниже столичной нормы", — отметили в центре.