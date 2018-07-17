Как выспаться в жару

Великобритании стоит самое жаркое лето за последние 42 года — выше температуры были только в 1976 году. Всё это привело к всплеску проблем со сном: люди, ворочавшиеся всю ночь в мокрых от пота простынях, идут на работу уставшими, раздражительными и малопродуктивными. Эксперты The Guardian делятся советами — как выспаться в жаркую погоду?

Рекордно высокая температура воздуха мешает полноценно отдохнуть в ночные часы. «Люди сообщают о больших трудностях со сном по мере повышения температуры», — рассказывает доктор Майкл Фаркухар, эксперт по медицине сна в детской больнице Святой Эвелины в Лондоне.

«Это явление, к которому мы вроде бы привыкли, поскольку это уже второе подряд лондонское лето, когда температура в спальне находится на уровне 30C», — приводит The Guardian слова Фаркухара. — «В больнице, где работаю, жара часто упоминается как фактор, из-за которого у детей в летние месяцы ухудшается сон».

«От 30% до 50% пациентов, с которыми я недавно разговаривал, жаловались на проблемы со сном из-за жары, — сообщил доктор Нил Стэнли, независимый эксперт по сну и бывший директор исследований сна в университете Суррея. — В это время года не темнеет примерно до девяти — десяти часов вечера, и когда мы наконец-то ложимся спать, всё равно жарко и липко, а ведь солнце летом встаёт раньше, значит, мы не досыпаем».

Стены дома не помогают

Стэнли и Фаркухар солидарны в том, что слишком мало домов в Великобритании оснащены кондиционерами. В этом причина жары в спальне и, как следствие, летней бессонницы.

«Великобритания не готова к борьбе с температурой выше среднего», — считает Фаркухар. — «В отличие от стран с более тёплым климатом, наши дома предназначены для того, чтобы зимой сохранить тепло. В расчёте на то, что лето будет прохладным, кондиционеры в домах встречаются редко. В результате в спальне возникает температурный дискомфорт».

Рассуждая на эту тему, эксперты винят современное строительство — когда стены дома слишком тонкие, чтобы противостоять жаре, а плотные окна, если они есть (часть спален вообще лишена окон), препятствуют свободной циркуляции воздуха.

«Правильная» температура

«Температура является мощным фактором, влияющим на наш сон. Есть относительно узкий диапазон температур, в котором мы спим комфортно — от 16C до 18C. За пределами этой зоны комфорта нам либо слишком жарко, либо слишком холодно. И то, и другое ухудшает сон — он становится более беспокойным, особенно во время засыпания», — считает Фаркухар.

Профессор Хелен Стоукс-Лэмпард, председатель Королевского колледжа GPs, в качестве оптимальной температуры в спальне называет диапазон между 18C и 24C.

Фаркухар рассказал, что, не выспавшись, люди становятся раздражительными, вспыльчивыми, не способными распознать сарказм. Удлиняется время реакции на то или иное событие. «Короче говоря, мы становимся менее хорошими людьми», — заключает эксперт.

Подушка из морозилки

Британские эксперты дали несколько советов, которые должны помочь уснуть в жаркую погоду.

Рекомендовано:

— установить высокий вентилятор рядом с кроватью;

— спать под тонкими хлопчатобумажными простынями;

— ужинать раньше, чем обычно и ограничить алкоголь «до минимума»;

— принять перед сном прохладный душ или же распылить прохладную воду на кожу непосредственно перед засыпанием;

— на некоторое время стоит положить постельные принадлежности, особенно наволочки или даже подушку целиком, в морозильную камеру — прохладная поверхность ткани поможет уснуть;

— носить хлопчатобумажную пижаму, так как именно эта ткань помогает отвести пот от тела;

— держать занавески спальни и сами окна закрытыми в течение дня, и, напротив, непосредственно перед сном, когда жара на улице спадает, оставлять окна открытыми. При этом эксперты рекомендуют использовать затычки для ушей, чтобы противодействовать любому шуму.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Vasyl Shevchenko

Отдельная рекомендация, которую эксперты охарактеризовали как «самое трудное предложение» — спать в одиночестве.

Самый же затратный из советов — сменить квартиру, особенно, как подчеркнули эксперты, если она находится в мансардном помещении или же окна спальни выходят на запад.

«В долгосрочной перспективе я бы инвестировал в кондиционер», — сказал в заключение Фаркухар. — «Это жаркое лето — не последнее, высокая температура пришла, чтобы остаться надолго, я думаю».

Далёкое лето 1976

Самым теплым в истории метеонаблюдений в Великобритании считается лето 1976 года. Жара на Британских островах стояла в тот год с июня по август, девять недель подряд. Температура тогда не опускалась ниже 32°C.

Страну тогда постигла засуха: зимой 1975 года выпало в два раза меньше осадков, чем обычно, летом англичан накрыла жара, и в итоге пострадал урожай, а на юге страны вспыхнули лесные пожары.

В то лето руководство железной дороги ограничило скорость движения, поскольку из-за жары рельсы «могут искривиться, и это приведёт к аварии».