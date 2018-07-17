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Планетарий: Ясная погода позволит москвичам наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака
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Планетарий: Ясная погода позволит москвичам наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского планетария.
«Астрономы Московского планетария сообщили о возможности наблюдения серебристых облаков — красивого и редкого явления, сезон которого ежегодно приходится на период с июня по август. Июнь в Москве был пасмурным, поэтому увидеть серебристые облака, которые называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками, было нельзя. Сейчас стоит благоприятная для этого погода», — рассказали в пресс-службе.
В планетарии уточнили, что полупрозрачные облака видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах, как правило, невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба.
«Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт. Для их образования необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 100 градусов) температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта. Днем эти облака не видны: очень уж они тонкие. Лишь глубокие сумерки делают их заметными для наблюдателя на земле», — рассказали в планетарии.
Уточняется, что до настоящего времени в научном сообществе нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков.
«Тот факт, что это атмосферное явление не наблюдалось до 1885 г., многих ученых привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом на Земле — извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 г., когда в атмосферу было выброшено около 35 млн тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара. Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная гипотеза о «солнечном дожде» и тому подобное. Но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы, поэтому серебристые облака продолжают оставаться волнующей проблемой для многих естествоиспытателей», — добавили в пресс-службе.
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