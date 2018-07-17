Как на юге России бизнесмены получили прибыль от аномальной жары

В некоторых регионах власти принимают превентивные меры. В Республике Калмыкия , где официально зафиксировано самое жаркое место в стране, на один час сокращен рабочий день. Рекомендации снизить продолжительность рабочего дня поступили от Минздравсоцразвития. Дело в том, что, если на рабочем месте температура превышает тридцать градусов, трудиться дольше трех часов нельзя по санитарным нормам. Как показало исследование портала SuperJob, руководители компаний редко прислушиваются к такому совету и в крайнем случае могут сократить рабочий день на час и смягчить дресс-код. С другой стороны, редкий офис сегодня не оснащен сплит-системами, поэтому саннормы формально соблюдены.

В Ростовской и Волгоградской областях был введен режим ограничения пребывания людей в лесах. По словам министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина, решение принято из-за установления IV и V класса пожарной опасности. Ограничение распространяется на въезд в лесные зоны транспорта, за исключением автомобилей лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципалитетов. В Волгограде ввели дополнительные ограничения движения большегрузного транспорта. Проезд возможен только с 22 часов до 10 часов утра.

Из-за аномальной температуры резко выросло потребление электроэнергии. «Эффект лета» наблюдается во всей энергосистеме юга, особенно в Калмыкии, Дагестане Астраханской области . По информации ПАО «МРСК Юга», прошлогодний пик потребления пришелся на 8 августа: тогда воздух прогрелся до 37 градусов. В этом же году максимальное энергопотребление в первом месяце лета было зафиксировано 22 июня и составило 2,7 миллиона киловатт-часов. В этот день столбик термометра поднялся до 35 градусов.

Борис Эбзеев. — К связанным с такой погодой повышенным нагрузкам на электросети энергетики юга готовились заранее. Своевременная и качественная подготовка энергооборудования, противопожарные мероприятия и проведенные тренировки персонала позволяют обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей даже в условиях аномально высокой температуры, — пояснил «РГ» генеральный директор "МРСК Юга"

При все этом температурные рекорды чаще всего благо для экономики. Целые отрасли благодаря жаре выполняют полугодовые планы за сезон, а самые оборотистые могут заработать миллионы рублей. Ликуют торговцы кондиционерами и вентиляторами: модели экономкласса разлетаются как горячие пирожки. Вернее, как мороженое. Продажи холодного лакомства этим летом увеличились на треть, сообщили в Союзе мороженщиков.

Но самые большие обороты, конечно же у производителей и продавцов воды и пива. По наблюдениям специалистов Центра разработки национальной алкогольной политики, летом продажи пива растут на 15 — 20 процентов. Но в этом году цифры смело можно удваивать. Отличные результаты у реализаторов бутилированной воды. «Продажи увеличились не менее чем вдвое», — поделились радостью с «РГ» в компании, продающей артезианскую воду. При этом цены компании сохраняют на прежнем уровне: конкуренция.

Выросло примерно на пять процентов и потребление бензина. Летом население более мобильно, ездит на дачи, на природу, в путешествия, часть топлива пожирают кондиционеры. А в Ростове прижимистые таксисты стали зарабатывать даже… на воздухе. Холодном. Они включают кондиционер только в том случае, если пассажир заплатит за эту «дополнительную услугу» 100 — 150 рублей. Не хотите — поезжайте в расплавленной железной коробке.