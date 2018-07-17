В Волгограде упавшее дерево раздавило KIA Rio

В Тракторозаводском районе Волгограда возле дома № 15 по улице Жолудева автовладелец нашёл свою иномарку под упавшим ночью деревом.

Никто из волгоградцев не пострадал

Как рассказал V1.ru Алексей Зеленский заваленную ветвями вяза KIA Rio он обнаружил при выходе на работу.

— Автомобиль практически не было видно из под зелёных веток. Видимо сухое дерево не выдержало порывов ветра и обвалилось на припаркованную рядом иномарку, — говорит Алексей Зеленский. — Хотя сильного ветра ночью не было. Просто сухие деревья во дворе не вырубают, а от этого страдают люди. В прошлом году часть обломившегося дерева упала рядом с моим авто. С тех пор паркуюсь в соседнем дворе.

"Я уже год паркую свою машину в соседнем дворе"

По словам очевидца, у KIA больше всего пострадали крыша и капот.

— Машина оказалась полностью под ветками и стволом дерева. Все повреждения даже не видно, — говорит очевидец.

Страховые компании покрывают ущерб от подобных случаев, только при наличии КАСКО.

— Я работаю юристом и часто сталкиваюсь с подобными случаями. Автостраховщики не рассматривают падения деревьев на машины, как страховые случаи. Полностью покрыть расходы на ремонт могут только при наличии «каски», — говорит Алексей Зеленский. — Чтобы возместить ущерб, нужно вызывать оценщика, полицию и оформлять много документов. Доходит до того, что необходимо брать у синоптиков справку об отсутствии сильного ветра в этот день, чтобы виновницей происшествия не оказалась природа. После этого следует искать кому принадлежат деревья, кто за ними должен ухаживать. Как правило, это управляющие компании или районные администрации.

"Управляющие компании не спешат договариваться с автовладельцами"

Договориться с УК или властями мирно удаётся не всегда.

— Управляющие компании вообще не идут на диалог. Суды затягиваются надолго, хотя принимают решения в большинстве случаев в пользу автовладельцев, — рассказал V1.ru Алексей Зеленский.